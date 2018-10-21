Найсерйозніший недолік телевізора в тому, що у нього немає другої сторінки.
Арт Бухвальд, американський журналіст, колумніст «The Washington Post», лауреат Пулітцерівської премії

Денісова назвала кількість арештантів з окупованих територій, які хочуть переведення

21 жовтня, 2018 - 10:25
Фото: ombudsman.gov.ua

Український омбудсмен Людмила Денісова за підсумками зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом назвала кількість звернень арештантів з приводу відбування покарання на підконтрольній Україні території.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Окремо ми зосередили увагу на укладених на непідконтрольних України територіях. Офіс має понад 900 звернень з проханнями відбувати покарання на території України. Ці звернення отримує як наш центральний офіс в Києві, так і мій представник у Луганській і Донецькій областях. За 4 роки нам вдалося повернути тільки 300 осіб з Донецької області, з Луганської - жодного", - зазначила Людмила Денісова.

За її словами, в Офісі намагаються забрати всіх, тому вона попросила Т.Ягланда сприяти цьому процесу.

Більше новин

Канада підтримує розширення санкцій проти Росії, - Кубів
США виходять із ракетного договору через дії Росії, - Трамп
За добу ООС окупанти 17 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, один військовий поранений
Росія не повернеться в ПАРЄ у 2019 році, - Ар'єв
За добу ООС окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, один військовий загинув
РФ не робить достатньо кроків для вирішення конфлікту на Донбасі, - США

Новини партнерів

Loading...