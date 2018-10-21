Денісова назвала кількість арештантів з окупованих територій, які хочуть переведення

Український омбудсмен Людмила Денісова за підсумками зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом назвала кількість звернень арештантів з приводу відбування покарання на підконтрольній Україні території.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Окремо ми зосередили увагу на укладених на непідконтрольних України територіях. Офіс має понад 900 звернень з проханнями відбувати покарання на території України. Ці звернення отримує як наш центральний офіс в Києві, так і мій представник у Луганській і Донецькій областях. За 4 роки нам вдалося повернути тільки 300 осіб з Донецької області, з Луганської - жодного", - зазначила Людмила Денісова.

За її словами, в Офісі намагаються забрати всіх, тому вона попросила Т.Ягланда сприяти цьому процесу.