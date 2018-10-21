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Гройсман пояснив, чому підвищили ціну на газ

21 жовтня, 2018 - 21:52
Фото Артема СЛІПАЧУКА, «День»

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що Україна без кредиту МВФ не уникне дефолту, а тому змушена була виконати його умови і підвищити ціну на газ.

Про це глава уряду написав у Twitter.

“Ціна на газ. У нас було лише два варіанти: або мінімальне підвищення, про яке ми домовились, або дефолт, галопуюча інфляція, знецінення всіх збережень. Ми обрали варіант, який можна компенсувати субсидіями. Щоб незахищені люди не відчули підвищення”, - зазначив Гройсман.

Джерело: День

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