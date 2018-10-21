Гройсман пояснив, чому підвищили ціну на газ

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що Україна без кредиту МВФ не уникне дефолту, а тому змушена була виконати його умови і підвищити ціну на газ.
Про це глава уряду написав у Twitter.
“Ціна на газ. У нас було лише два варіанти: або мінімальне підвищення, про яке ми домовились, або дефолт, галопуюча інфляція, знецінення всіх збережень. Ми обрали варіант, який можна компенсувати субсидіями. Щоб незахищені люди не відчули підвищення”, - зазначив Гройсман.
Ціна на газ. У нас було лише два варіанти: або мінімальне підвищення, про яке ми домовились, або дефолт, галопуюча інфляція, знецінення всіх збережень. Ми обрали варіант, який можна компенсувати субсидіями. Щоб незахищені люди не відчули підвищення. pic.twitter.com/V3Nu9mgB0v
— Volodymyr Groysman (@VGroysman) October 21, 2018