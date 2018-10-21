Італія відправила патруль на кордон із Францією через інцидент з мігрантами

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні надіслав поліцію до Клав'єре, альпійського муніципалітету, який межує з Францією, посилюючи суперечку з французькою владою через повернення мігрантів до Італії.

Про це повідомив Сальвіні у Twitter.

"Оновлення щодо Клав'єре, більше жодних дурощів! Я надіслав патрулі", - написав Сальвіні.

Перед цим Сальвіні опублікував відео, на якому французька поліція висаджує передбачуваних нелегалів на італійському боці кордону в Клав'єре, а потім від'їжджає. Сальвіні зажадав, щоб президент Франції Еммануель Макрон відповідав за цей інцидент.

Французька сторона заявила, що дії поліції були частиною "звичайних процедур", які раніше узгодили французька та італійська поліції.

Відповідно до правил ЄС, шукачі притулку повинні подати заявку на отримання притулку в країні, до якої вони прибули cпершу, а якщо вони перебувають в іншій країні, то повинні бути повернені назад відповідальній державі-члену.