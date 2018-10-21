Канада підтримує розширення санкцій проти Росії, - Кубів

Керівництво Канади підтримує позицію стосовно необхідності посилення санкційного тиску на Росію.

Про це розповів перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів, передає Укрінформ.

"Під час зустрічі із членами парламентської групи дружби між Канадою та Україною ми обговорили “список Магнітського” та подальше розширення санкцій проти Росії. Депутати підтримують позицію посилення цих санкцій для припинення російської агресії", - сказав Кубів.

Він додав, що порушив питання санкцій також під час зустрічі із міністром міжнародного розвитку Канади Марі-Клод Бібо та міжнародної торговельної диверсифікації Джимом Карром.

"Йшлося про розширення як індивідуальних санкцій за "списком Магнітського", так і ширших економічних обмежувальних заходві, зокрема через Керченський міст", - наголосив перший віце-прем’єр-міністр.

За його словами, під час розмов із керівництвом Канади було згадано і про українських політичних в’язнів, і про провокативні дії РФ у Азовському морі.

"Якщо не зупинити Росію санкціями, то існує загроза мілітаризації Маріуполя", - попередив Кубів.