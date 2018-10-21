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Клімкін: Антиугорські білборди на Закарпатті є провокацією

21 жовтня, 2018 - 12:35
Фото МІД

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засуджує появу антиугорських білбордів на Закарпатті. 

Про це він написав у своєму Twitter.

Зокрема, він зазначив, що антиугорські білборди з'явилися після заяв про можливі провокації.

"Важливо не тільки засудити, але і з'ясувати, хто за цим стоїть", - додав Клімкін.

Ще тільки-но сказав про очікувані провокації на Закарпатті, як майже одразу там таємничо з’явилися білборди із засудженням начебто угорського сепаратизму. Важливо не тільки засудити, але й з’ясувати, хто за цим стоїть.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 октября 2018 г.

Раніше, глави МЗС України і Угорщини домовилися про проведення комплексних консульських консультацій щодо ситуації у двосторонніх відносинах.

 

Джерело: День

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