Клімкін: Антиугорські білборди на Закарпатті є провокацією

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засуджує появу антиугорських білбордів на Закарпатті.

Про це він написав у своєму Twitter.

Зокрема, він зазначив, що антиугорські білборди з'явилися після заяв про можливі провокації.

"Важливо не тільки засудити, але і з'ясувати, хто за цим стоїть", - додав Клімкін.

Ще тільки-но сказав про очікувані провокації на Закарпатті, як майже одразу там таємничо з’явилися білборди із засудженням начебто угорського сепаратизму. Важливо не тільки засудити, але й з’ясувати, хто за цим стоїть.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 октября 2018 г.

Раніше, глави МЗС України і Угорщини домовилися про проведення комплексних консульських консультацій щодо ситуації у двосторонніх відносинах.