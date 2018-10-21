Кубів: Канада вважає потреби Донбасу пріоритетом допомоги Україні

Канада бачить потреби Донбасу пріоритетом своєї міжнародної технічної допомоги Україні.

Про це Укрінформу повідомив перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів під час свого візиту до Канади.

“Міністр міжнародної допомоги Канади Марі-Клод Бібо сказала, що пріоритетом технічної допомоги її країни є схід України, тимчасово переміщені особи. Ми говорили про жіноцтво і дітей, а також про можливості розвитку малого й середнього бізнесу саме для сходу, де вона особисто побувала, за що я подякував”, - зазначив Кубів.

За його словами, підтвердженням цього є вже виділені Канадою кошти на розвиток малого та середнього підприємництва в Україні.