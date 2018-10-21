Місто Одеса перше в Україні оновило тролейбусний парк за кошти ЄБРР

З 2015 року українські міста почали брати участь в програмах співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку по оновленню громадського транспорту.

Більшість міст почали співпрацювати з ЄБРР після схвалення урядом України програми підтримки муніципального електротранспорту за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку та ЄБРР на загальну суму в 400 мільйонів євро (або по 8 мільйонів євро на кожне місто), передає rubryka.com.

На ці кошти можна закупити від 35 до 50 тролейбусів, в залежності від їх габаритів, місткості і технічних характеристик.

За програмою оновлення тролейбусних парків за кошти ЄБРР першим містом, який пройшов всі необхідні етапи розвитку проект та отримав тролейбуси, стала Одеса. Тут сьогодні вже працюють на маршрутах 47 машин моделі БКМ-321 з автономним ходом.

Кредитні програми ЄБРР по оновленню громадського транспорту, які вже реалізовуються або по яким досягнуті домовленості, по регіонам України: