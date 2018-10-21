Молдова не подаватиме заявки на вступ до ЄС у 2019 році

Республіка Молдова не має наміру подавати заявку на вступ до Європейського Союзу у першій половині 2019 року під час румунського головування в ЄС.

Про це заявив спікер парламенту Молдови Андріан Канду, передає Укрінформ.

"Починаючи з 2017 року, в Євросоюзі сталися істотні зміни, у тому числі через Brexit. ЄС стикається сьогодні з багатьма проблемами і викликами, тому і змінилася політика розширення Союзу шляхом прийняття нових членів. Треба бути реалістами. Ми можемо чекати якихось преференцій з боку Румунії під час її головування в ЄС, але говорити про подання заявки на приєднання передчасно", - сказав Канду.

Спікер молдавського парламенту пообіцяв обговорити питання про подання заявки на вступ в ЄС після виборів до Європарламенту.

Нагадаємо, раніше парламент Республіки Молдова відклав на тиждень голосування з питання про включення до Конституції синтагми про європейську інтеграцію в якості єдиного стратегічного вектора розвитку держави.