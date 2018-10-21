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МЗС Словаччини зазнало масштабної кібератаки з "великих держав"

21 жовтня, 2018 - 17:30
Фото Reuters

Братислава не має достатньо доказів, щоб звинуватити Москву у кібератаці на Міністерство закордонних справ Словаччини, про яку словацька військова розвідка повідомила 17 жовтня.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні, пише ЄП з посиланням на TA3.

"Інформація, що поступила до мене від військової розвідки, не дає можливості точно сказати, що РФ несе відповідальність за атаку. Я в той же час не можу це виключити", - сказав він.

За словами міністра, МЗС зазнало нападу хакерів "з великих держав". "Документи секретного характеру викрадені не були", - зазначив Пеллегріні.

Прем’єр називав хакерів "багатонаціональною, складною шпигунською організацією".

Джерело: Європейська правда

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