МЗС Словаччини зазнало масштабної кібератаки з "великих держав"

Братислава не має достатньо доказів, щоб звинуватити Москву у кібератаці на Міністерство закордонних справ Словаччини, про яку словацька військова розвідка повідомила 17 жовтня.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні, пише ЄП з посиланням на TA3.

"Інформація, що поступила до мене від військової розвідки, не дає можливості точно сказати, що РФ несе відповідальність за атаку. Я в той же час не можу це виключити", - сказав він.

За словами міністра, МЗС зазнало нападу хакерів "з великих держав". "Документи секретного характеру викрадені не були", - зазначив Пеллегріні.

Прем’єр називав хакерів "багатонаціональною, складною шпигунською організацією".