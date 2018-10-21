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На Тайвані кількість жертв аварії потяга зросла до 22 людей

21 жовтня, 2018 - 20:09
Фото Укрінформ

На Тайвані кількість загиблих внаслідок сходження поїзда з рейок зросла до 22 осіб.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Міністерство транспорту країни.

"В результаті сходження поїзду з рейок у північно-східному повіті Тайваню Ілан кількість загиблих становить щонайменше 22 людини, ще 171 особа отримала поранення", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що потяг прямував за маршрутом між містами Шулін та Тайтунг, коли вісім вагонів зійшли з рейок. У вагонах перебувало 366 пасажирів.

Наразі з'ясовується причина інциденту.

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