На Тайвані кількість жертв аварії потяга зросла до 22 людей

21 жовтня, 2018 - 20:09
На Тайвані кількість загиблих внаслідок сходження поїзда з рейок зросла до 22 осіб.
Про це повідомляє CNN із посиланням на Міністерство транспорту країни.
"В результаті сходження поїзду з рейок у північно-східному повіті Тайваню Ілан кількість загиблих становить щонайменше 22 людини, ще 171 особа отримала поранення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потяг прямував за маршрутом між містами Шулін та Тайтунг, коли вісім вагонів зійшли з рейок. У вагонах перебувало 366 пасажирів.
Наразі з'ясовується причина інциденту.