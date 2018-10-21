На Вінниччині відбувся фестиваль на честь яблука

Щоб розвивати яблучний бізнес і створювати додану вартість території, Барська об’єднана територіальна громада (ОТГ) другий рік поспіль проводить міжнародний фестиваль-ярмарок APPLE BAR. Цього року до події долучилися представники територіальних громад області, аграрного бізнесу, постачальники сировини та виробники сільгосппродукції. Сьогодні, 21 жовтня, всі вони взяли участь у форумі «Розвиток сільських території об’єднаних територіальних громад», а потім долучилися до ярмарку фруктово-овочевої продукції, який розгорнувся на головній площі міста Бар.

«Ми маємо давню культуру вирощування яблук, і навіть етнокультурні традиції та спосіб життя навколо садівництва склався. Тому вирішили популяризувати наше місто саме як яблуневу столицю Поділля серед туристів та потенційних партнерів й інвесторів, – каже міський голова Бару Артур Цицюрський. – Торік провели перший APPLE BAR, який складався з двох частин: семінару за участі сільгоспвиробників, спеціалістів в аграрній галузі, промоутерів сільгосппродукції та ярмарку, учасники і гості якого мали можливість придбати саджанці, скуштувати яблука різних сортів та іншу продукцію.

Яблуневий фест показав, що власники господарств, де вирощують яблука, зацікавлені в промоції. Великим агрофірмам легше, бо в них налагоджена система виробництва і збуту, фермерам та малим господарникам складніше. Раніше вони працювали за схемою «вродило – зібрав – здав – заробив». Зараз світ змінився і треба прораховувати свої кроки наперед і динамічно розвиватися. Тому наше завдання – популяризувати яблучний бізнес і показати, як можна створювати додану вартість для територій. А це нові робочі місця, розвиток інфраструктури і туристична складова».

Усі, хто завітав на свято, мали змогу помилуватися оригінальністю виробів народних умільців, придбати яблука та сувенірну продукцію, скуштувати смачні автентичні подільські страви від ініціативи «Гастрогід Вінниччина», побувати на вільному базарі капуцинів і завітати в лучний табір. А ще – зробити фото на фоні надзвичайно оригінальних фотозон і взяти участь у різних майстер-класах.

Окремою складовою фестивалю став гончарний пленер, про який «День» писав вчора. Він реалізується в рамках проекту «Відродження традицій барської кераміки» за підтримки Українського культурного фонду. Під час пленеру гончарі з усієї України створювали вироби в стилі барських гончарів XVІI-XIХ століть та проводили майстер-класи для відвідувачів. А сьогодні презентували кращі зразки барської кераміки для гостей фестивалю.

Святкову атмосферу на ярмарку створили виступи аматорських колективів району, бандуриста Віктора Пашника та народного артиста України Миколи Янченка.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина, фото надано автором