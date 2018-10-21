Німеччина може зупинити продаж зброї Саудівській Аравії

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловив сумніви щодо подальшого постачання Саудівській Аравії німецької зброї.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами міністра, доля поставок вирішиться після завершення розслідування обставин смерті журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.

"Поки продовжується розслідування, поки ми не знаємо, що сталося, я вважаю, що немає підстав для позитивних рішень щодо експорту зброї в Саудівську Аравію", - сказав він.

Нагадаємо, міністри фінансів Франції і Нідерландів скасували свою участь у майбутній інвестиційної конференції в Саудівській Аравії на тлі підозр з приводу зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.