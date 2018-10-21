Єдине виправдання існування військової промисловості – це безпека народу.
Альфред Нобель, шведський хімік, винахідник динаміту, засновник Нобелівської премії

Німеччина може зупинити продаж зброї Саудівській Аравії

21 жовтня, 2018 - 15:21
Фото Getty Images

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловив сумніви щодо подальшого постачання Саудівській Аравії німецької зброї.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами міністра, доля поставок вирішиться після завершення розслідування обставин смерті журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.

"Поки продовжується розслідування, поки ми не знаємо, що сталося, я вважаю, що немає підстав для позитивних рішень щодо експорту зброї в Саудівську Аравію", - сказав він.

Нагадаємо, міністри фінансів Франції і Нідерландів скасували свою участь у майбутній інвестиційної конференції в Саудівській Аравії на тлі підозр з приводу зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Більше новин

Бельгія закликає до захисту журналістів
Саудівська Аравія офіційно підтвердила смерть журналіста Хашоггі
Набула чинності постанова ВР про звернення до РНБО щодо санкцій проти NewsOne і 112 Україна
"5 канал" презентує документальну стрічку Романа Бочкали "Планета КНДР"
Парубій підписав постанову про звернення до РНБО щодо санкцій проти телеканалів "112 Україна" і NewsOne
ВР підтвердила рішення закликати РНБО запровадити санкції проти телеканалів "112 Україна" та NewsOne

Новини партнерів

Loading...