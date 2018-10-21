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Німеччина не підтримає бажання США вийти з ракетного договору

21 жовтня, 2018 - 15:52
Фото Reuters

Федеральний уряд Німеччини засудив рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про вихід з Договору про РСМД, який обмежує виробництво ракет середньої та малої дальності. Це "згубне рішення".

Про це написав у Twitter статс-міністр МЗС Німеччини Нільс Аннен, передає УНН.

"Руйнівне рішення Президента Трампа відмовитися від Договору про РСМД. Ми будемо продовжувати працювати над ядерним роззброєнням. Також Росія зобов'язана дотримуватися своїх зобов'язань. Європа тепер повинна запобігти новій ракетній версії середнього радіуса дії", - написав він.

Нагадаємо, Трамп заявив, що США виходять із ракетного договору через дії Росії.

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