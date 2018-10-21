Правозахисники вимагають провести розслідування від ООН щодо смерті Хашоггі

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагає від влади Саудівської Аравії «негайно пред’явити» тіло вбитого журналіста Джамаля Хашоггі для проведення розтину.

Про це повідомляє Голос Америки.

Директор Amnesty International по кампаніях на близькому сході Самах Халіл заявив, що необхідно провести розслідування під егідою ООН. На його думку, таке розслідування дозволить без замовчувань з’ясувати справжню роль уряду Саудівської Аравії у вбивстві журналіста.

Халіл вважає, що версії розвитку подій, яку транслює Саудівська Аравія, не можна довіряти.

Правозахисник наголосив, що істину можуть приховувати «для збереження міжнародних бізнес-зв’язків» Саудівській Аравії.