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Арт Бухвальд, американський журналіст, колумніст «The Washington Post», лауреат Пулітцерівської премії

США виходять із ракетного договору через дії Росії, - Трамп

21 жовтня, 2018 - 09:21
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої  дальності (РСМД), однієї з найважливіших угод, укладених між США та СРСР у часи "холодної війни".

Про це повідомляє Reuters.

"Росія, на жаль, не дотримується угоди, тому ми виходимо", - заявив Трамп журналістам.

Він додав, що США продовжить створення такої зброї, якщо Росія та Китай не погодяться на припинення розробок та на укладення нового договору.

Пекін, утім, не є частиною угоди та активно розвиває ядерну програму. Вашингтон своєю чергою звинувачує Москву в порушенні Договору про РСМД через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії.

У Росії рішення Трампа назвали "потужним ударом по всій системі стратегічної безпеки у світі".

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.

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