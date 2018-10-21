Світоліна успішно стартувала на Підсумковому турнірі

Перша ракетка України Еліна Світоліна на старті групового етапу Підсумкового турніру WTA зустрілася з Петрою Квітовою з Чехії.

Про це повідомляє iSport.ua

У статистиці особистих зустрічей Квітова впевнено випереджала Світоліну - 7:1 на користь чешки.

На початку матчу дівчата обмінялися брейк-пойнтами, після чого при рівній боротьбі лише в кінцівці сету українці вдалося забрати ініціативу у свої руки.

У другій половині зустрічі наша тенісистка продовжила домінувати, не програвши жодного разу на своїй подачі і одного разу забравши чужу.

Всього ж для тріумфу першій ракетці України знадобилося півтори години, за які Еліна допустила 1 помилку на подачі і реалізувала 4 брейк-пойнта з 9. Її опонентка зробила 7 подвійних помилок і зробила 1 брейк. Також в активі обох спортсменок по три виконаних ейси.

Петра Квітова (Чехія, 4) – Еліна Свитоліна (Україна, 6) – 3:6, 3:6