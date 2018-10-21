У Бахмуті відкрили оновлений блокпост

У неділю, 21 жовтня, у Бахмуті Донецької області запрацював оновлений блокпост, забезпечений сучасними технічними засобами.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Так, блокпост розташований на трасі Київ-Харків-Довжанський на виїзді з Бахмута. Щодня крізь нього проходить близько тисячі осіб та 300 автомобілів. На стоп-контролі цілодобово несуть службу працівники Бахмутського відділу поліції та поліцейські з Рівненської області.

Блокпост укріплений захисними спорудами, облаштовані зручні місця для очікування громадян та проживання поліцейських.

На оснащення поліції надійшли також технічні новинки - спеціальні прилади з камерами та функцією нічного бачення для обстеження транспортних засобів у важкодоступних місцях.