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У Бахмуті відкрили оновлений блокпост

21 жовтня, 2018 - 22:26
Фото Нацполіції

У неділю, 21 жовтня, у Бахмуті Донецької області запрацював оновлений блокпост, забезпечений сучасними технічними засобами.

Про це повідомляє прес-служба поліції області. 

Так, блокпост розташований на трасі Київ-Харків-Довжанський на виїзді з Бахмута. Щодня крізь нього проходить близько тисячі осіб та 300 автомобілів. На стоп-контролі цілодобово несуть службу працівники Бахмутського відділу поліції та поліцейські з Рівненської області.

Блокпост укріплений захисними спорудами, облаштовані зручні місця для очікування громадян та проживання поліцейських.

На оснащення поліції надійшли також технічні новинки - спеціальні прилади з камерами та функцією нічного бачення для обстеження транспортних засобів у важкодоступних місцях.

Джерело: День

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