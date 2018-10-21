У Кишиневі пройшов багатотисячний мітинг "За Молдову"

Багатотисячний мітинг під гаслом «За Молдову» пройшов на площі Великих Національних зборів у Кишиневі.

Мітинг був організований правлячою у країні коаліцією на чолі з Демократичною партією, повідомляє Укрінформ.

«Демократична партія, на відміну від попередніх партій, які раніше керували країною, пропонує новий для країни шлях розвитку - За Молдову. Протягом останніх 27 років незалежності Молдові пропонували зближуватися з Росією і Євразією, інші пропонують йти в бік Європи, треті – об'єднання з Румунією, а ми пропонуємо інший шлях – будувати власну країну своїми руками, будувати нашу Молдову, зробити європейську інтеграцію у нас вдома, щоб всі громадяни країни відчули поліпшення всіх сфер життя», - заявив на мітингу координатор правлячої коаліції, лідер Демократичної партії Влад Плахотнюк.

У мітингу взяли участь прем'єр-міністр Павел Філіп, спікер парламенту Андріан Канду, члени уряду Молдови і депутати парламенту від правлячої коаліції.

На завершення мітингу його учасники загальним голосуванням затвердили зобов'язання постійною працею забезпечувати підвищення добробуту громадян, здійснення реформ в ім'я процвітання держави.

За попередніми даними, у мітингу взяли участь понад 100 тисяч громадян з усіх районів Молдови.