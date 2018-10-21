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У Китаї обвал на шахті заблокував понад 20 гірників

21 жовтня, 2018 - 11:10
Фото news.cn

У Китаї внаслідок обрушення в шахті у східній провінції Шандунь під завалами опинилися 22 гірники.

Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

"Внаслідок обрушення шахти у східній китайській провінції Шандунь у суботу вночі застрягли 22 гірники", - йдеться у повідомленні.

За словами місцевих чиновників, аварія сталася приблизно о 23-й годині за місцевим часом у вугільній шахті, яка знаходиться у місті Юньчень.

Нині триває рятувальна операція, а в самій шахті відновлено роботу вентиляції.

 
              
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