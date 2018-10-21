У Києві попрощалися з акторкою Мариною Поплавською

У неділю, 21 жовтня, в Жовтневому палаці в Києві відбулася церемонія прощання з актрисою Дизель Шоу Мариною Поплавською, яка загинула в ДТП під столицею.

Про це повідомляє Інформатор.

"Черга людей, які хотіли покласти квіти і попрощатися з Мариною Поплавською, розтягнулася на пару сотень метрів. Багато жінок плакали, а чоловіки були засмучені та небагатослівні", - передає видання.

Ті, що прийшли попрощатися згадували Поплавську як працьовиту актрису і світлу людину, вона готувалася до виступів до останнього, поки номер не вийде ідеальним.

Покласти квіти актрисі прийшли, зокрема, ведуча і актриса Руслана Писанка, автогонщик і журналіст Олексій Мочанов, актор і ведучий Сергій Сивохо, шоумен Антон Лірник, актор КВН Євген Сморигін, міністр культури України Євген Нищук.