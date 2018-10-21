У ніч проти 22 жовтня можна милуватися зорепадом Оріоніди

Цей метеорний дощ щороку припадає на жовтень, а його пік цього разу очікують саме 21 числа. У ніч споглядачі зможуть побачити до 20 метеорів на годину.

Про це повідомляє National Geographic.

Метеорний потік має таку назву на честь сузір’я Оріона. Воно є легким для впізнання, адже має три яскраві зірки посередині, щільним рядком розташованих одна за одною.

Насправді ж метеорний потік йде не від сузір’я, а від комети Галлеї, яка залишає по собі "хвіст", що "падає" у вигляді метеорів.