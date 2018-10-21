У Ризі на фестивалі "Артдокфест" показали два фільми українських режисерів

У столиці Латвії проходить Фестиваль документального кіно "Артдокфест". У суботу показали стрічки українських кінорежисерів: "Дельта" Олександра Течинського і "Процес" Сергія Лозниці

Про це повідомляє Укрінформ.

Першою з українських стрічок, показаної на Артдокфесте, став фільм "Дельта" Олександра Течинського про буденне життя в дельті Дунаю (м. Вилкове та Вилківський район Одеської області). Неквапливий фільм талановитого молодого режисера показує без прикрас провінційність, убогий побут тих місць, розташованих на кордоні з Румунією, ЄС. При цьому, говорячи про картину, критики згадували традиції великого українського поетичного кіно. Дійсно відеоряд фільму по-естетськи вивірений і дуже сильний.

Пізно ввечері була показана картина Сергія Лозниці "Процес" (але країна виробник – Нідерланди). Це переосмислена відомим українським режисером радянська архівна стрічка про перший з сфабрикованих політичних процесів 1930-х років в СРСР – так званий "процес Промпартії", що проходив у 1930 року у Колонному залі Будинку Спілок. Строгість документального свідчення, шалене всесилля влади вразили глядачів і навели на роздуми про те, чи може таке повторитися в тих же масштабах.

Нагадаємо, у Польщі показали "Донбас" Лозниці.