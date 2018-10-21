У Вінниці триває лицарський турнір пам’яті Героя Небесної Сотні Максима Шимка

Три години запеклих боїв, мечі, щити й реконструкторський одяг минулих епох – сьогодні середмістя Вінниці перетворилося на середньовічне містечко. На площі біля колишнього кінотеатру «Росія» розпочався лицарський турнір пам’яті Героя Небесної Сотні Максима Шимка. На змагання завітало 65 реконструкторів з різних міст України. Чимало з них були на Майдані поруч із Максимом, який 21 жовтня відзначав би свій 39 день народження.

«Сьогодні такий гарний, сонячний день, як мій Максим. Він завжди мріяв, щоб саме Вінниччина славилася знаковими національно- патріотичними заходами. Одним з таких є лицарський турнір, який вже вдруге відбувається у Вінниці на його честь, – каже мати Героя Максима Шимка, представниця громадської організації «Родина Героїв Небесної Сотні» Зоя Кузьменко. – На турнір з’їхалися лицарі з усієї України, ми навіть не очікували, що буде так багато людей. На Майдані поруч з Максимом загинуло 5 молодих хлопців із лицарських клубів реконструкції. Один із них Влад Зубенко навічно зачислений в команду всесвітнього чемпіонату «Битви нації». І сьогоднішній турнір стане гарною підготовкою для членів національної збірної з історичного бою до цього всесвітнього Чемпіонату, який наступного року пройде у Сербії».

Змагання відбуються за правилами історичного середньовічного бою у трьох номінаціях: поєдинки «Щит-меч», бої «5 на 5» серед чоловіків і «3 на 3» серед жінок. Співорганізатор турніру, керівник клубу «Аркона» Ольга Грабовська розповідає, цього року турнір відбувається упродовж двох днів. Вчора на базі вінницької школи № 13, де навчався Максим Шимко пройшли відбірні турніри. А сьогодні, 21 жовтня, тривають фінальні змагання.

«На площі біля колишнього кінотеатру «Росія», як ми кажемо «на руїнах Росії», відбулося урочисте відкриття фестивалю, наразі тривають фінальні змагання, які проводяться у кількох номінаціях: «Щит-меч. Чоловіки», «Щит-меч. Жінки», «Щит-меч. Прем’єр ліга», «5 на 5. Чоловіки», «3 на 3. Жінки», «Мелле», – коментує Ольга Грабовська. – Тобто глядачі можуть побачити низку змагань серед чоловіків та жінок у одиночних та групових номінаціях. Для нашого клубу історичної реконструкції дуже важливим є сам процес відтворення історичної дійсності та відродження традицій. Фінальним акордом стане виступ етно рок-гурту «FRAM, який розпочнеться з першими сутінками».

Окрім змагань, гості фесту мають можливість відвідати чимало різноманітних локацій, фотозон, постріляти з лука, посмакувати польовою кухнею та прогулятись середньовічним містечком. Організатори сподіваються, з часом лицарський турнір пам’яті Героя Небесної Сотні Максима Шимка стане візитівкою Вінниці і щороку збиратиме у місті над Бугом реконтрукторів з різних міст України, а можливо навіть країн світу.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора