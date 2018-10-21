Uber розробляє сервіс з підбору персоналу

Американська Uber Technologies Inc. розробляє новий рекрутинговий сервіс Uber Works з підбору тимчасового персоналу, включаючи офіціантів і охоронців для корпоративних і інших заходів.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, Uber прагне розширити спектр послуг в очікуванні IPO і довести потенційним інвесторам, що компанія здатна диверсифіковуватися на основі нових технологій.

На базі Uber вже деякий час працюють супутникові проекти: Uber Eats-сервіс доставки їжі з ресторанів, і Uber Freight, орієнтована на доставку великогабаритних вантажів.

Очікується, що Uber Works, як свого часу Uber Eats, дасть водіям, вже зареєстрованим в додатках компанії, додаткове джерело заробітку.

Новий сервіс найближчим часом буде випробуваний в Чикаго, де у компанії велика водійська база.

За даними Financial Times, в розробці знаходяться ще кілька проектів, включаючи здачу в оренду вантажних фур, спільне використання велосипедів і електросамокатів.

При цьому компанія називає всі ці новації не окремими бізнесами, а внутрішніми стартапами, які не обов'язково отримають повну самостійність.