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Арт Бухвальд, американський журналіст, колумніст «The Washington Post», лауреат Пулітцерівської премії

Україна завоювала першу медаль на "Іграх нескорених"

21 жовтня, 2018 - 09:05
Фото: прес-служба Міноборони

У перший день змагань у Сіднеї бронзову медаль здобув Денис Фіщук у велогонці.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Траса - швидкісна, як для аматорів, то був доволі крутий поворот і фініш вгору. Найбільша досягнута швидкість 60км/год. Загалом, задоволений виступом", - поділився своїми емоціями Денис після завершення гонки.

Нагадаємо, цьогоріч Україну на змаганнях представлятимуть 14 чоловіків та одна жінка. Українці змагатимуться у 6 видах спорту: пауерліфтингу, веслуванні на тренажерах, легкій атлетиці, плаванні, стрільбі з лука та велоспорті на шосе. Проходитимуть цьогорічні "Ігри нескорених" до 27 жовтня.

Invictus Games – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, які заснував у 2014 році британський принц Гаррі, мета змагань – вшанування військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров’я під час військової служби.

Джерело: День

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