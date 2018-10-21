В автокефальну церкву ніхто нікого не "запросить" силоміць, - Порошенко

Після здобуття Томосу про автокефалію в нову православну церкву в Україні священнослужителів з Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) не будуть силоміць затягувати в іншу церковну структуру.

Про це президент написав на своїй сторінці у Facebook.

"В Україні не було, нема і не буде державної церкви. В освячену Томосом православну церкву теж ніхто нікого не "запрошуватиме" силоміць. Це питання вільного вибору для кожного віруючого. Гарантую, що влада поважатиме їх вибір", - йдеться у повідомленні глави держави.

Також Порошенко додав, що держава не вживатиме ніяких санкцій проти тих священиків, які вирішать залишитися в УПЦ МП.

Водночас, за словами Президента, ті священнослужителі, які перейдуть в помісну церкву із цієї структури, будуть належно захищені державою.