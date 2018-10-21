Варфоломій зустрівся з дітьми загиблих на Донбасі українських бійців

Вселенський патріарх Варфоломій зустрівся з українськими дітьми, батьки яких загинули на Донбасі.

Про це у Twitter повідомив генеральний консул України у Стамбулі Олександр Гаман.

"Вселенський патріарх Варфоломій зустрівся з українськими дітьми, батьки яких загинули на Донбасі, захищаючи нашу землю. По-батьківськи тепла та приємна зустріч. І звичайно, кожна дитина отримала від Його Всесвятості подарунок", - написав дипломат.

Також Гаман опублікував відео цієї зустрічі у Стамбулі.