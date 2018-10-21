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Варфоломій зустрівся з дітьми загиблих на Донбасі українських бійців

21 жовтня, 2018 - 18:49
Фото АПУ

Вселенський патріарх Варфоломій зустрівся з українськими дітьми, батьки яких загинули на Донбасі.

Про це у Twitter повідомив генеральний консул України у Стамбулі Олександр Гаман.

"Вселенський патріарх Варфоломій зустрівся з українськими дітьми, батьки яких загинули на Донбасі, захищаючи нашу землю. По-батьківськи тепла та приємна зустріч. І звичайно, кожна дитина отримала від Його Всесвятості подарунок", - написав дипломат.

Також Гаман опублікував відео цієї зустрічі у Стамбулі.

Джерело: День

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