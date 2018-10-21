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Вдруге за історію Австралія отримала "підвішений" парламент

21 жовтня, 2018 - 19:52
Фото Reuters

Другий в історії держави “підвішений” парламент отримала Австралія після поразки на довиборах в окрузі Вентворт провладного коаліційного кандидата.

Про це повідомляє телекомпанія АВС.

“Це був важкий день, але лідерство вимагає переживати як хороші, так і погані дні. Це я і робитиму як лідер Ліберальної партії”, - заявив чинний голова коаліційного уряду Скотт Морісон.

Причиною довиборів стала відставка і вихід з парламенту колишнього прем’єр-міністра Австралії та очільника Ліберальної партії Малкольма Тернбулла.

В окрузі Тернбулла було оголошено дострокові вибори, на яких перемогла незалежний кандидат Керрін Фелпс.

Лідери опозиційної Лейбористської партії закликали прем’єра оголосити дострокові вибори, хоча сам глава уряду висловив сподівання, що уряд зможе ефективно працювати в умовах “підвішеного” парламенту.

“Підвішений” парламент означає, що правляча партія чи коаліція (зараз в Австралії уряд сформований ліберально-національною коаліцією) не має достатньої більшості для проведення через парламент своїх рішень і змушена розраховувати на підтримку незалежних кандидатів або ж представників інших партій.

У разі якщо такої підтримки не буде, в країні оголошуються дострокові вибори.

 
    
Джерело: День
          
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