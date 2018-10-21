Військові ЗСУ взяли на озброєння новітній ракетний комплекс

Українська армія отримає ракетний комплекс "Вільха" у середині 2019 року.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що ракетний комплекс вже взято на озброєння української армії і незабаром розпочнеться його серійне виробництво.

"Керівництво конструкторського бюро "Луч", яке розробляло новітню українську зброю, прогнозує, що армія отримає "Вільху" вже у середині 2019 року", - йдеться у повідомленні.

22 грудня 2017 року відбулося випробування українського ракетного комплексу "Вільха".