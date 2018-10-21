Йорданія скасовує частину мирного договору з Ізраїлем

Король Йорданії Абдулла ІІ вирішив не продовжувати мирний договір з Ізраїлем у розділі про землю.

Про це повідомляє AP із посиланням на заяву короля.

"Король Йорданії Абдулла ІІ вирішив не продовжувати частину мирного договору країни з Ізраїлем у розділі про землю", - йдеться у повідомленні.

Як заявив король, він анулює два додатки у договорі з Ізраїлем від 1994 року, в яких було прописано, що Ізраїлю дозволялося взяти від йорданців в оренду на 25 років дві маленькі ділянки, а саме Ель-Бакуру й Ель-Гамр.

Термін оренди закінчиться вже наступного року, і, згідно з договором, сторони повинні за рік поінформувати одна одну, якщо планують внести зміни.

Своє рішення Абдулла ІІ назвав захистом інтересів країни та необхідністю робити все можливе для Йорданії та її громадян.

Ізраїльська сторона наразі не прокоментувала рішення сусідньої країни.