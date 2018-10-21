За час безвізу близько 300 українців порушили трудові закони Естонії

З 11 червня 2017 року по 1 жовтня 2018 року Естонію без візи відвідали 15 тис. 982 громадянина України, з них 286 порушили умови працевлаштування в Естонії.

Про це повідомляє ERR з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Естонії.

У зазначений період дозвіл на короткострокову роботу отримали 14 тис. 959 громадян України, а припис залишити Естонію було зроблено 286 українцям.

Водночас 3 тис. 287 українських громадян оформили в Естонії терміновий вид на проживання з правом на роботу.

Також в період з 11 червня 2017 по 1 жовтня 2018 року в відношенні українців, які перебувають в Естонії на підставі Закону про іноземців, було порушено 380 справ про проступок. У 80 випадках суть проступку полягала в тому, що іноземець перебував в Естонії без законних підстав, у 29 випадках - ще і працював, а в 271 випадку мова йшла про порушення умов працевлаштування в Естонії.