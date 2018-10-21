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Арт Бухвальд, американський журналіст, колумніст «The Washington Post», лауреат Пулітцерівської премії

За добу ООС окупанти 17 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, один військовий поранений

21 жовтня, 2018 - 08:48
Фото Артема Сліпачука, "День"

Упродовж минулої доби, 20 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Російські окупанти 17 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ з великокаліберних кулеметів,стрілецької зброї та гранатометів різних систем. В одному з випадків, в районі Гнутового, противник застосував протитанкову керовану ракету", - йдеться у повідомленні.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Шуми, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Опитне, Мар’їнка, Тарамчук, Новомихайлівка, Красногорівка, Гнутове, Лебединське та Широкине.

Також, увечері, з непідконтрольної території поблизу КПВВ "Майорськ", було здійснено постріли зі стрілецької зброї. В результаті цього пошкоджено повітряний балон надувного модуля. В наметі у цей час знаходились цивільні громадяни. На щастя, постраждалих немає.

Та, на жаль, в ході незаконних ворожих дій по всій лінії зіткнення сторін, отримав поранення один військовослужбовець Об'єднаних сил.
Найактивніше ворог застосовував зброю на Донецькому та Маріупольському напрямках. Тут наші військові, заради збереження свого здоров’я та життя, змушені були адекватно відповідати на вогонь противника.

За даними розвідки, протягом доби одного з окупантів знищено та ще чотирьох - поранено.

 

Джерело: День

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