2 відомства ЄС переїдуть з Лондона до Парижа та Амстердама

Після реалізації проекту Brexit, Рада з європейського банківського нагляду переїде до Парижа. Європейське агентство з лікарських засобів перенесе свій офіс до Амстердама. За право розмістити в себе офіси цих інституцій змагалися десятки міст. Про переїзд повідомили в понеділок, 20 листопада, в Європейській Комісії, пише Deutsche Welle.

19 міст прагнули прийняти EMA, а вісім - EBA. Німеччина номінувала Франкфурт-на-Майні для EBA та Бонн для EMA.

Спершу свою оцінку висловила Єврокомісія. Важливим критерієм того, наскільки підходить місто, була можливість зручно розмістити всіх працівників відомств - 900 співробітників EMA і 159 - EBA. Серед інших чинників звертали увагу те, чи є інші органи ЄС у країні. ЄС намагається запобігти монополізації однією країною занадто багатьох інституцій. Надалі за учасників голосували представники країн Євросоюзу.