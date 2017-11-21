80% джерел питної води на окупованому Донбасі непридатні до використання, - МінТОТ

80% джерел питної води на окупованих територіях Донбасу вже непридатні до використання у зв’язку із високою мінералізацією. Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, повідомляє "112 Україна".

Він зауважив, що українська сторона використовує всі засоби і контакти, зокрема і міжнародні, які дають змогу отримувати інформацію з окупованих територій.

"Із 99% імовірністю ми можемо сказати, що 80% джерел питної води на неконтрольованій території втрачені у зв’язку із високою мінералізацією", - наголосив Гримчак.

Він пояснив, що у шахтах окупованого Донбасу водогони відключені, тож там піднімається вода. В результаті вода високої мінералізації може вийти на поверхню.

"Сьогодні ми можемо констатувати, що все до того і йде (до екологічного лиха – ред.)", - підсумував Гримчак.