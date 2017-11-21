Астрономи помітили в Сонячній системі унікальний астероїд

Астрономи виявили в Сонячній системі незвичний астероїд, і дослідивши його швидкість і траєкторію, дійшли висновку, що він прилетів з іншої зоряної системи.

Про це пише BBC.

Астероїд отримав назву "Оумуамуа", і був виявлений 19 жовтня Робом Уеріком з Інстітуту астрономії при Гавайському університеті.

Роб Уерік і його колега Марко Микели підрахували, що астероїд рухається з величезною швидкістю - настільки високою, що гравітаційного тяжіння Сонця недостатньо для того, щоб утримати його в Сонячній системі.

Крім того, у астероїда незвичайна, висока гіперболічна траєкторія, яка виведе його з Сонячної системи.

Вчені говорять, що, незважаючи на незвичайне походження Оумуамуа, цей галактичний прибулець схожий на відомі нам астероїди.

У статті, опублікованій в журналі Astrophysical Journal Letters, вчені пишуть, що розмір астероїда, його обертання і червонуватий колір принаймні зовні схожий на ті, що спостерігаються в межах Сонячної системи.

Розміри Оумуамуа - 180 на 30 метрів, а за формою він нагадує товсту сигару. "Найдивовижніше, що крім його форми, з фізичної точки зору він нічим не примітний", - говорить один з авторів доповіді Джаядев Раджагопал з американської Національної оптичної астрономічної обсерваторії.

Якщо в інших зоряних системах планети створювалися так само, як і в системі Сонячної, то слід припускати, що в космосі є й інші астероїди розміром з Оумуамуа.

"U1 може виявитися першим прямим доказом того, що системи планет навколо інших зірок в періоді свого формування викидали в космос великі об'єкти", - говорить доктор Раджагопал.

Міжнародний астрономічний союз офіційно називає цей астероїд 1I / 2017 U1. Велика літера "I" в назві означає, що мова йде про міжзоряному об'єкті. Оумуамуа став першим небесним тілом, що отримав букву "I" в своїй назві.