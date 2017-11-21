Більшість підозрюваних у справі про злочини проти Майдану втекли до Росії, - ГПУ

Варто відзначити швидкість отримання російського громадянства тими, кого підозрюють у злочинах проти Майдану.

Про це на брифінгу розповів начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає Еспресо.TV.

"В більшості випадків підозрювані вищі посадовці (у справі про злочини проти Майдану — Ред.) залишили територію країни і втекли як і велика кількість беркутівців. У більшості вони в Російській Федерації. До нас продовжують приходити відмови російської сторони екстрадувати і беркутівців і колишніх вищих керівників держави. Мотивами відмов є те, що ці люди є громадянами Російської Федерації. Надійшла відповідь щодо колишнього президента Януковича про те, що він має тимчасовий притулок. Беркутівці, які втекли, отримали російське громадянство", - сказав Горбатюк.

За його словами, варто відзначити швидкість отримання російського громадянства такими одіозними фігурами як колишній командир полку "Беркут" Косюк, який втік у Росію у лютому 2014 року, а вже в травні отримав громадянство. Така сама ситуація і з командиром роти беркутівців Садовником, який після зміни йому судом запобіжного заходу втік до Росії і там швидко отримав громадянство.