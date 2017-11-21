Британія вперше за понад 70 років втратила місце у Міжнародному суді ООН

Британія вперше в історії Міжнародного суду ООН не матиме у ньому місця.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на The Independent.

Велика Британія є однією з засновниць ООН і мала свого представника у Міжнародному суді з часу його створення у 1946 році.

В ході голосування за переобрання суддів британський кандидат Крістофер Грінвуд не зміг перемогти і поступився своєму конкуренту з Індії Далвееру Бхандарі.

Спочатку Британія зазнала удару по її дипломатичному престижі минулого тижня, коли після п'яти раундів одночасного голосування Радою Безпеки та Генеральною Асамблеєю в Нью-Йорку чотири судді із Бразилії, Лівану, Франції та Сомалі були обрані до суду перед кандидатурою Британії.

У другому турі голосування мали зійтися кандидати Індії і Британії, однак постійний представник Британії в ООН Метью Райкрофт заявив про відкликання Грінвуда.

"Ми, природно, розчаровані, але це було конкурентне змагання з шістьма сильними кандидатами" – сказав Райкрофт.

Крістофер Грінвуд вже відбув один дев’ятирічний термін у Міжнародному судді ООН.