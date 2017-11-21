Чалий назвав умови для введення миротворчої місії ООН на Донбас

Про перспективи введення миротворчої місії ООН на сході України можна буде говорити, коли генеральний секретар Організації прийме рішення про відправку так званої "Assessment Mission" - оціночної місії в регіон. Такий коментар озвучив у понеділок у Вашингтоні посол України в США Валерій Чалий, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Процедури (щодо підготовки місії миротворців ООН на сході України – ред.) тривають, і перше рішення, яке має бути прийняте, це надсилання так званої "Assessment Mission", тобто спеціальної місії, яка має передувати введенню миротворців в Україну", - зауважив український дипломат.

Він уточнив, що це рішення має прийняти генеральний секретар ООН.

"І таке звернення Президент України озвучив ще в вересні в Нью-Йорку на персональній зустрічі з паном Гутеррішем", - нагадав Чалий.

Тому, за словами дипломата, "говорити про перспективи миротворчої місії на сході України можна буде, коли буде зроблений перший крок - "Assessment Mission".

Він також підкреслив, що позиція України щодо миротворців ООН на Донбасі є принциповою. За його словами, "повинна бути прийнята резолюція, яка говорить саме про розташування миротворчого контингенту на всій території, включно з кордоном", бо основна мета - принести мир, а не заморозити конфлікт.

"Як це відбувається зараз, ми підтримуємо і зусилля спецпредставника США Курта Волкера, і всі зусилля представників Німеччини й Франції в переговорному процесі", - зазначив посол України в США.