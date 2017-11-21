Частка ЄС у зовнішній торгівлі України сягнула 43%, - Порошенко

Частка Європейського Союзу у зовнішній торгівлі України досягла майже 43%. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час урочистої церемонії на Михайлівській площі у Києві з нагоди перейменування Високомобільних десантних військ у Десантно-штурмові війська Збройних Сил України та встановлення Дня Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, повідомляє Укрінформ.

"За десять місяців поточного року наш експорт до Євросоюзу зріс на 30% лише за один рік, а частка Європейського Союзу у зовнішній торгівлі України досягла майже 43%", - сказав Порошенко.

Президент також наголосив, що разом з вступом в дію безвізового режиму Угода знаменує наш остаточний та безповоротний розрив з колоніальним малоросійським минулим.

"Так само вона підкреслює нашу впевненість в європейському майбутньому", - додав він.