"День" перевидав книжкову новинку "Корона або Спадщини Королівства Руського"

Через великий попит «День» випустив ще один наклад своєї книжкової новинки у серії «Україна Incognita» - «Корона або Спадщина Королівства Руського».

Можливість попереднього замовлення була відкрита на сайті газети вже 25 липня, як тільки зявився анонс, що редакція «Дня» працює над новою книжкою. Цією опцією за рекордно короткий термін скористалися кілька сотень відвідувачів. У вересні «Корона або Спадщина Королівства Руського» була презентована колективом авторів і головним редактором Ларисою Івшиною на Львівському Форуму видавців, і за лічені місяці перший наклад книги вже розійшовся.

Зважаючи на невщухаючий попит, редакцією було прийнято рішення про друге стереотипне видання «Корони…». І нові, щойно видруковані книги, сьогодні приїхали в редакцію! Зауважимо, що тисяча примірників вже викуплена на виконання наказу Міністерства культури України від 31.10.3017 №1132 «Щодо здійснення придбання україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек». «Корона…» відправиться у найбільші бібліотеки по всій Україні - від Івано-Франковської та Тернопільської до Харківської та Одеської області. Ще частина буде придбана меценатами для розповсюдження в учбових закладах і бібліотеках регіонів. Тож поки книги в наявності, поспішайте придбати новинку вже зараз! Зробити це можна на сайті «Дня».

Нагадаємо, власниками «Корони або Спадщини Королівства Руського» вже стали посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф, політик Ганна Гопко, історик Володимир Вятрович та багато інших. Вона зайняла важливе місце у бібліотеках від невеликих волинських та львівських до прифронтових міст - до бійців на передовій.