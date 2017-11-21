Greenpeace назвав можливе місце аварії на ядерному об'єкті в Росії

За даними організації Greenpeace-Росія, причиною виникнення радіоактивної хмари на півдні Уралу міг стати аварійний викид радіоактивного ізотопу рутеній-106 на комбінаті "Маяк" у місті Озерську Челябінської області. Про це повідомляє прес-служба організації.

В організації заявляють, що аварійний викид рутенія-106 на комбінаті "Маяк" може бути пов'язаний з осклуванням відпрацьованого ядерного палива.

Також можливе потрапляння матеріалу, що містить рутеній-106, у піч для переплавки металів.

Greenpeace звернувся до російських відомств з вимогою розслідувати можливу подію, що призвела до потрапляння в атмосферу радіоактивного ізотопу, передає "112-Україна".

Зазначимо, що виробниче об'єднання "Маяк" - один із найбільших у Росії центрів з переробки радіоактивних матеріалів.

Раніше повідомлялося про те, що інститут ядерної та радіаційної безпеки Франції заявив про витік радіації.