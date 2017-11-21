Кабмін розподілив місцевим бюджетам стабілізаційні дотації

Кабінет Міністрів України розподілив місцевим бюджетам стабілізаційні дотації в обсязі 900 млн грн на 2017 рік.

Про це йдеться у постанові Кабміну №873 від 15 листопада, оприлюдненою на сайті уряду 21 листопада, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з постановою, найбільшим одержувачем стабілізаційної дотації став місцевий бюджет Чернівецької області, на яку виділено 51,2 млн грн.

Крім Чернівецької області,найбільшу дотацію отримала Закарпатська область - 47,65 млн грн, Тернопільська - 47,4 млн грн, Івано-Франківська - 46,4 млн грн та Рівненська - 44,33 млн грн.

Зазначається, що розподіл дотаційних коштів дозволить вирівняти бюджетні диспропорції, що виникли в результаті реформування міжбюджетних відносин у контексті децентралізації.

Разом з цим, стабілізаційні дотації підвищать рівень фінансової спроможності місцевих бюджетів та забезпечать надання органами місцевого самоврядування основних гарантованих послуг населенню.