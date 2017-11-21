Керівництво Білорусі постійно перебуває під тиском РФ, - Парубій

Керівництво Білорусі постійно перебуває під тиском і впливом керівництва Росії. Про це на брифінгу заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає Еспресо.TV.

За його словами, російський вплив на Білорусь не минає безслідно, з цим і пов'язані останні події у Мінську стосовно українців.

"Очевидно, що Україна з Білоруссю намагається весь час налагодити добросусідські відносини. Але, тим не менш, нам зрозуміло, що керівництво Білорусі постійно перебуває під тиском і під впливом політичного керівництва Росії. І цей вплив не минає безслідно. Вплив Кремля і Путіна на Білорусь збільшується. І, очевидно, з цим і пов’язані недружні дії білоруської влади", - наголосив спікер парламенту.

Парубій вважає, що Білорусь стане наступною після України, хто розірве відносини з Росією. Також він висловив переконання, що Україна повинна докладати зусиль щодо підтримки і Білорусі, і демократичних процесів у цій країні.

"Для мене особисто, немає жодних сумнівів, що Білорусь буде наступною після України, хто розірве відносини з Росії. І стане на шлях європейського вибору", - сказав він.

Нагадаємо, Україна вислала з країни білоруського дипломата у відповідь на оголошення радника посольства України в Білорусі Ігоря Скворцова персоною нон ґрата.