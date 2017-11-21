Київський сквер Косіора перейменували на честь полководця УНР Болбочана

Київська міська рада перейменувала сквер імені Косіора на вулиці Січових Стрільців у Шевченківському районі столиці на сквер імені Петра Болбочана. Про це повідомили в прес-службі Київради.

Повідомляється, що рішення про перейменування скверу підтримали 85 депутатів.

"Громадське обговорення відповідного перейменування тривало з 1 березня по 1 травня 2017 року на єдиному веб-порталі територіальної громади міста у спеціальній рубриці Е-місто. До голосування приєдналися 375 громадян, з них зміну назви підтримали 78%, тобто 294 осіб", – йдеться в повідомленні.

Петро Болбочан - видатний український воєначальник, який увійшов до історії як один з кращих полководців УНР. Він стояв біля витоків української армії в революційному 1917 році, коли став командиром Республіканського полку, а вже в наступні роки його популярність як командира найбільш боєздатного і дисциплінованого з'єднання української армії - Запорізького корпусу, досягла своєї вершини. 1918 Болбочан сформував Республіканський курінь. Він взяв участь у придушенні січневого повстання більшовиків і в обороні Києва від Муравйова.