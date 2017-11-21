Китай та США створять лабораторію для прогнозування екстремальних погодних умов

Спільно з центром дослідження атмосфери США та техаським університетом A&M, лабораторія морської науки та технологій в місті Циндао (Китайська Народна Республіка) створить лабораторію для прогнозування екстремальних погодних умов. Про це заявили в Національній лабораторії морської науки та технологій в місті Циндао, повідомляє інформаційне агентство Сіньхуа.

"У лабораторії буде розроблено сучасну систему моделювання Землі та її погодних умов, яка надаватиме достовірну інформацію як на регіональному рівні, так і на глобальному", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки розвитку технологій моделювання та суперкомп'ютерам китайські й американські вчені зможуть більш точно прогнозувати екстремальні погодні зміни, зокрема тропічні циклони, зимові шторми та повені, передає Укрінформ.

Планується, що робота над розробкою моделі триватиме 5 років.

Як повідомлялось раніше, Китай в листопаді 2017 року запустив на орбіту Землі новий метеорологічний супутник, який буде відслідковувати обсяги викидів вуглецю.