Меркель заявила про готовність до нових виборів до Бундестагу

Якщо в Німеччині відбудуться перевибори до Бундестагу, Анґела Меркель готова знову повести свою партію Християнсько-демократичний союз на перегони. Про це вона заявила в понеділок, 20 листопада, в ефірі німецького телебачення.

У цьому контексті Меркель, котра продовжує виконувати обов'язки канцлерки ФРН, назвала себе жінкою, "яка несе відповідальність і готова й надалі брати на себе відповідальність". На запитання журналістів, чи думала вона про можливість відставки через провал попередніх коаліційних переговорів із вільними демократами та Зеленими, Меркель відповіла, що ні.

"Німеччина нині потребує стабільності", - зауважила вона.

Меркель висловила жаль через те, що попередні переговори про формування коаліції між блоком ХДС/ХСС, лібералами та Зеленими зазнали провалу.

Обговорюючи перспективу створення уряду меншості, вона висловилася скептично. "Я вважаю, що нові вибори були б кращим шляхом… У моєму плануванні немає уряду меншості", - цитує лідерку Німеччини Reuters.

Водночас Меркель висловила готовність до переговорів із Соціал-демократичною партією Німеччини, керівництво якої досі відкидає можливість формування так званої "великої коаліції" із християнськими демократами.

Чи намагатиметься блок ХДС/ХСС усе-таки домовитися про "велику коаліцію" з соціал-демократами, залежатиме від результатів консультацій, які проведе з очільниками партій президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, зазначила Меркель. "Звісно, я готова до переговорів", - наголосила вона.

Як повідомлялося, пізно ввечері 19 листопада Вільна демократична партія вийшла з попередніх переговорів про створення коаліції з блоком Анґели Меркель ХДС-ХСС та Зеленими. Лідер лібералів Крістіан Лінднер заявив, що партії так і не змогли дійти згоди.

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