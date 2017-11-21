МОЗ планує розширити програму "Доступні ліки"

Міністерство охорони здоров'я підготувало проект постанови, яким пропонується розширити програму "Доступні ліки" трьома нозологіями. Відповідний документ оприлюднено для громадського обговорення на сайті МОЗ.

"Проектом постанови пропонується доповнити програму "Доступні ліки" трьома новими нозологіями, а саме: "Хронічні захворювання шлунка та дванадцятипалої кишки", "Депресії та депресивний синдром", "Профілактика та лікування анемій в першому триместрі вагітності" та відповідно 9 новими міжнародними непатентованими назвами МНН (діючими речовинами) препаратів для лікування вказаних нозологій", - йдеться у повідомленні на сайті МОЗ.

Для нових нозологій, згідно з додатком до проекту постанови, пропонуються наступні лікарські форми:

- Хронічні захворювання шлунка та дванадцятипалої кишки: Амоксицилін (Amoxicillin) таблетки, капсули, Кларитроміцин (Clarithromycin) таблетки, Метронідазол (Metronidazole), Омепразол (Omeprazole) капсули, Ранітидин (Ranitidine) таблетки.

- Депресії та депресивний синдром: Амітриптилін (Amitriptyline) таблетки, Флуоксетин (Fluoxetine) таблетки, капсули.

- Профілактика та лікування анемій в першому триместрі вагітності: Заліза сіль (Ferrous salt) таблетки, Фолієва кислота (Folic acid).

Проектом також постанови внести в перелік препаратів, що відшкодовуються державою, два препарати з діючими речовинами за міжнародними непатентованими назвами "Лозартан" та "Глібенкламід", відповідно від серцево-судинних захворювань та цукрового діабету 2 типу.