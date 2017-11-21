МЗС України висловило протест через призов Росією на військову службу українців

Міністерство закордонних справ України висловлює протест через призов Росією на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Криму. Про це повідомляє прес-служба відомства.

За даними Міноборони Росії, вже понад 800 кримчан відправили до місць проходження військової служби. Загалом восени 2017 року держава-окупант планує направити з тимчасово окупованої території близько 2 тис. осіб на комплектування збройних сил Росії, зокрема й за межами Криму.

Україна нагадує, що Генасамблея ООН у резолюції закликала Москву виконати свої зобов'язання з міжнародного гуманітарного права, згідно з яким державі-окупанту забороняється примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах.

МЗС України вимагає від Росії скасувати незаконне рішення про призов на військову службу на тимчасово окупованій території Криму та усунути всі спричинені ним наслідки.