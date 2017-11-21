На Майдані сталися сутички, активісти встановили намети

Між учасниками акції, які прийшли відзначити річницю початку Євромайдану, та правоохоронцями стались сутички на Майдані Незалежності у Києві

Про це інформує "Громадське".

За кілька хвилин штовханина припинилася, нікого не затримали. Поранених також, за попередніми даними, немає.

Перед цим представники громадської організації "Коаліція учасників Помаранчевої революції" встановили 2 намети під стелою на Майдані Незалежності в Києві.

Близько сотні людей знаходяться на місці події. Основна вимога, яка була озвучена: покарати винних у загибелі людей під час Революції Гідності.

Правоохоронці оточили активістів і розділили людей на дві групи, відтіснивши від наметів.

Пізніше поліцейські організовано вийшли за межі Майдану.