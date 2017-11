Острозька академія отримала ґрант Міжнародного Вишеградського фонду

Для студентів-політологів в університеті викладають новий навчальний курс «The Comparative Study of Democratization: Transition Politics in V4 countries and Ukraine» («Порівняльне дослідження демократії: транзитивна політика в країнах Вишеградської четвірки та в Україні»).

Реалізація курсу стала можлива завдяки старанням декана гуманітарного факультету Дмитра Шевчука та декана факультету політико-інформаційного менеджменту Віталія Лебедюка, які спільно розробили проект і отримали «University Studies Grant» від Міжнародного Вишеградського фонду. Тепер під час осіннього семестру, впродовж трьох років, в Національному університеті «Острозька академія» відбудеться низка лекційних та практичних занять, які проведуть не лише викладачі університету, а й іноземні професори. Зокрема кілька днів гостьовим професором в рамках цього курсу був Петр Юптнер, директор Інституту політології Карлового університету в Празі. Далі заплановані лекції професора Пітера Терема з Університету в Банській Бистриці (Словаччина) та Томаша Стемпнєвського з Люблінського католицького університету Іоана Павла ІІ (Польща). Планується, що кожен із закордонних лекторів присвятить свої заняття кейсам власних країн та їхньому досвіду розвитку демократичних інститутів за часів незалежності.

«Участь у таких ґрантових проектах надзвичайно важлива, і наш університет приділяє цьому значну увагу. Адже ми отримуємо можливість налагоджувати тісні зв’язки із закордонними колегами, запрошувати їх викладати для наших студентів, ділитися досвідом. Курс, який ми розробили із Віталієм Лебедюком, присвячений передусім порівнянню досвіду країн Вишеградської четвірки, які об’єднали зусилля в 1991 році, з метою підтримки одне одного в прагненні євроатлантичної інтеграції. Приїзд іноземних викладачів дає можливість Острозькій академії започатковувати тіснішу співпрацю із закордонними університетами, оскільки під час візиту гостьових професорів ми обговорюємо також перспективи спільних наукових проектів, започаткування академічних обмінів в рамках програми академічної мобільності Erasmus+», – зауважив Дмитро ШЕВЧУК.

«Сьогодні країни, які вивчаються в межах нашого курсу, – Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина – є членами Європейського Союзу та НАТО, а також вони демонструють приклад того, як можна ефективно модернізувати соціальні, політичні, економічні інститути. Їхньому досвіду варто повчитися і нам. А тому, слухаючи запрошених лекторів, дискутуючи з ними, наші студенти-політологи і не лише (оскільки курсом зацікавилися також студенти спеціальностей «Журналістика», «Національна безпека») мають змогу ознайомитися зі специфікою демократичного транзиту в Центрально-Східній Європі і проаналізувати ситуацію в Україні. А ще підвищити свої мовні компетентності, адже лекції читаються англійською мовою», – додав Віталій ЛЕБЕДЮК.

Олексій КОСТЮЧЕНКО, Острог, фото надано автором